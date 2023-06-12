Ионов — о своём будущем: «Всё будет понятно после 15-16 числа»

Бывший полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов высказался о своём будущем.

Ранее сообщалось, что 34-летний футболист продолжит карьеру в «Ростове», за который он уже выступал ранее. По словам самого Ионова, официальная информация о его новом месте работы появится после 15-16 июня.

«Давайте попозже, пока не могу ничего говорить. Думаю, всё будет где-то после 15-16 числа», — приводит слова Ионова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Ионов провёл за «Краснодар» 38 матчей, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной России в 1,5 миллиона евро.