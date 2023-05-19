Тарханов: «В матче с «Уралом» удача была на стороне «Краснодара»

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о финальном матче Кубка России (Пути регионов), в котором «Краснодар» одолел «Урал» (2:1).

По мнению специалиста, прошедшая встреча проходила в равном ключе, но удача была на стороне «быков».

«Были забиты курьёзные голы. В двух голах удары о землю. И Сафонов тоже пропустил лёгкий мяч, не смог его укротить. Второй гол — тоже рикошет, штанга, и забили в пустые ворота», — цитирует Тарханова Metaratings.

В Суперфинале Кубка России «Краснодар» встретится с ЦСКА. Эта игра состоится 11 июня в «Лужниках». Начало — в 19:00 по московскому времени.