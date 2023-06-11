Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от суперфинала Кубка России, в котором встретятся «Краснодар» и ЦСКА.

- Для вас ЦСКА - фавориты матча?

- Фактически «красно-синих» можно назвать хозяевами финала. Я бы не сказал, что ЦСКА - явный фаворит, но обладает некоторым преимуществом. Хорошо, что финал проводят в «Лужниках».

- Как оцените новый формат Кубка России?

- Сама задумка неплохая, но её надо доработать. Как минимум, надо исключить возможность того, чтобы команды встречались по ходу турнира больше двух раз. В целом турнир нормальный, ждём интересного финала. Предпочтение никому не отдам, ЦСКА и «Краснодар» равны по уровню. Повторюсь, у ЦСКА есть небольшое преимущество, а сама команда играет понадёжнее.

- Владимир Федотов выиграл серебро чемпионата и дошёл до финала Кубка. Его успехи вас удивили?

- Нет, потому что он хорошо поработал в «Оренбурге» и в «Сочи». Он показывал лучшие результаты, на которые были способны его команды. Не скажу, что это было неожиданно.

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится сегодня, 11 июня. Начало — в 17:00 по московскому времени.