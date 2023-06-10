​Федотов высказался о возможной серии пенальти в суперфинале

Рулевой московского ЦСКА Владимир Федотов перед суперфиналом Кубка России против «Краснодара» высказался насчёт возможной серии пенальти.

«Это лотерея, но к ней нужно подходить, используя мелочи, в том числе психологию», - сказал Федотов журналистам.

Футболисты ЦСКА и «Краснодара» услышат стартовый свисток арбитра 11 июня в 17:00 по московскому времени. Битва за трофей, как известно, пройдёт в «Лужниках».

ЦСКА ранее семь раз выигрывал Кубок России. В последний раз это случалось 10 лет назад – в сезоне 2012/2013. Тогда в финале «армейцы» переиграли «Анжи».