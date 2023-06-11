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Кафанов: «Из всех вратарей, с которыми мне довелось поработать за 20 лет, Сафонов — самый талантливый»

11 Июня 2023 • 10:44 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
1 4.00 X 3.50 2 2.03
Через 5 ч. 21 мин.

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался об игре голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в концовке нынешнего сезона.  

Специалист назвал 24-летнего Сафонова очень талантливым вратарём, у которого пока не получается выступать стабильно на протяжении всей дистанции сезона. Назвать причину частых ошибок футболиста Кафанов не смог, отметив, что для понимания ситуации необходимо находиться внутри команды.

«Из всех вратарей, с которыми мне довелось поработать за 20 лет, Матвей — самый талантливый. Другое дело, на сколько процентов он сможет реализовать свой потенциал? Тут уже очень многое зависит от него самого», — приводит слова Кафанова «Спорт-Экспресс».

Тренер также подчеркнул, что Сафонов способен заиграть в Европе, но ему может потребоваться некоторое время на адаптацию.

Напомним, что сегодня, 11 июня, «Краснодар» сыграет с ЦСКА в суперфинале Кубка России. Этот матч состоится в «Лужниках» и начнётся он в 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Виталий Кафанов Матвей Сафонов
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КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
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