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Кубок России

Акинфеев решает! ЦСКА в серии пенальти переиграл «Краснодар», завоевав Кубок России

11 Июня 2023 • 19:13 Комментировать (2)
Краснодар
1:1
ЦСКА Москва
окончен после пенальти

«Краснодар» и ЦСКА схлестнулись в суперфинале Фонбет Кубка России. Решающая битва за трофей состоялась 11 июня в Москве на стадионе «Лужники».

Протокол игры  
Краснодар

1:1

(5:6 по пен.)

ЦСКА Москва
  32'Чалов Фёдор (0:1)
(1:1) Кордоба Джон50'  
Агкацев СтаниславПетров Сергей  62' 83' (Черников Александр ( 83') Арутюнян ГеоргийАлонсо ХуниорРамирес КристианИонов Алексей 46' (Ахметов Ильзат ( 46') Батчи Жоау  58'Сперцян Эдуард
Акинфеев ИгорьДивеев Игорь  90'Виллиан РошаМойзес МоураНабабкин Кирилл 69' (Гаич Милан II ( 69') Кучаев Константин 46' (Мендес Виктор ( 46') Зайнутдинов Бактиёр 73' (Карраскаль Хорхе ( 73'  86') Медина ХесусЗделар Саша  48'Обляков Иван  58' 63' (Заболотный Антон ( 63') Чалов Фёдор
Запасные: Мухин МаксимАгапов ИльяЛукин МатвейШайхутдинов ВладимирНосков ЕгорЩенников ГеоргийГлебов КириллТороп Владислав
11 июня. Стадион "Лужники" (Москва).

 

Закрывать российский клубный сезон выпало ЦСКА и «Краснодару» прошедшему обновлённую (и невероятно запутанную) сетку Фонбет Кубка России. Интересно, что ЦСКА и «Краснодар» уже играли в плей-офф этого розыгрыша и москвичи победили по сумме двух матчей. Но «быки» не вылетели, а без ошибок прошли долгий Путь регионов и материализовались в финале Кубка России, где их уже ждали «Лужники» и ЦСКА. «Быки» боролись за первый трофей в своей истории.

Битва за Кубок России ожидалась нервная, так в итоге и получилось. Команды очень долго привыкали друг к другу, к «Лужникам», действуя невпопад. Большое количество ошибок первым сумел перебороть ЦСКА. К середине первого тайма атаки «армейцев» стали более осмысленными и хорошее движение наконец трансформировалось в моменты. Кучаев с Мединой разыграли «стеночку», Константин пробил в Агкацева, на добивании в подкате подоспел Чалов. Не очень удобно было бить Фёдору, поэтому он и не смог протолкнуть мяч в створ.

ЦСКА ещё пару раз закружил атаки у штрафной площади «Краснодара» и, наконец, забил. Кучаев обыгрался с Набабкиным и бежал по самой линии штрафной площади. Вряд ли бы он выжал что-то интересное, но тут свою ногу подсунул Олусегун. Падение Кучаева и пенальти, который уверенно реализовал Фёдор Чалов – 0:1. Гол москвичей больше взбодрил «Краснодар». В конце первого тайма Эдуард Сперцян едва не попал в самый уголок ударом со штрафного, назначенного в 25 метрах от ворот.

А на старте второй половины встречи «Краснодар» счёт сравнял. Рамирес слева разобрался, вырезав шикарный кросс на линию вратарской, Кордоба опередил Мойзеса, головой пробив в противоход Акинфееву – 1:1. «Быки» сравняли счёт первым же ударом в створ ворот. Правда, у ЦСКА к тому моменту накопилось не сильно больше – два. Восстановился равный счёт, восстановилась и нервная игра, проигрывать никто не хотел, а вот ошибиться боялся каждый. И не зря.

Агкацев на ровном месте отпасовал в никуда, Чалов мяч перехватил и тут же навесил на Заболотного, однако Антон ударом с разворота попал в Ленини, а не в ворота. Мог и сам Фёдор не допустить футбольной лотереи, но загубил лучший момент в концовке матча. Дивеев скинул на ход Чалову, тот под мяч подстроился классно, но с угла вратарской площади не попал в дальний. Команды так и не выявили сильнейшего в основное время, а по регламенту овертаймов не предусмотрено. Сразу приступили к серии послематчевых пенальти.

Чалов свою попытку реализовал очень уверенно, а вот Сперцян заставил понервничать – только со второго раза переиграл Акинфеева, сейв Игоря не засчитали, голкипер раньше времени сошёл в линии ворот. Ахметов и Дивеев пробили уверенно, а вот Мойзес пальнул в перекладину. Акинфеев уравнял шансы, парировав удар Батчи. Медина с Алонсо свои попытки реализовали и пошла серия до первого промаха. И решилось всё в противостоянии Заболотного и Олусегуна. Антон Агкацева переиграл, а Игорь Акинфеев совершил бравый сейв. 6:5 по пенальти побеждает ЦСКА.

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ЦСКА Москва Краснодар
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Комментарии (2)
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superzina
11 Июня 2023 в 19:43
Безбородов Владислав решает ! Безбородов в серии пенальти переиграл «Краснодар», завоевав Кубок России !
Кубок Ваш , Безбородов !!!
CELTIC FROST
11 Июня 2023 в 19:28
Краснодар -это судьба. Бестрофейная...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен после пенальти
Краснодар Краснодар
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
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1
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