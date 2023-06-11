Гинер высказался о победе ЦСКА в Суперфинале Кубка России

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказался о победе столичного клуба в Суперфинале Кубка России.

Напомним, что подопечные Владимира Федотова в решающем матче оказались сильнее футбольного клуба «Краснодар» по итогам серии 11-метровых ударов,завершив основное время вничью со счётом 1:1.

«Ребята — молодцы. Все отдавались до конца — это самое главное», - приводит слова Гинера «Чемпионат».

Напомним, что «армейцы» выиграли восьмой титул национального Кубка в истории и первый с 2018 года.

В матче за Суперкубок России они сыграют против питерского «Зенита» 15 июля. Поединок состоится на стадионе «Ак Барс Арене».