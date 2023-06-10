Ивич — об игре Сафонова: «Ошибки — часть игры»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич поделился комментарием об ошибках вратаря Матвея Сафонова.

«Ошибки — часть игры. Рад, что у нас в команде два отличных вратаря — Сафонов и Агкацев. Я знаю, кто из них сыграет завтра», — передает слова Ивича «Чемпионат».

В сезоне-2022/23 Сафонов принял участие в 36 матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил 52 гола и 11 раз смог сохранить свои ворота «сухими».

Завтра, 11 июня, «Краснодар» встретится с ЦСКА в рамках Суперфинала Кубка России. Начало матча запланировано на 17:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.