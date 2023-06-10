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Кубок России

Гордюшенко — о суперфинале Кубка России: «Мне кажется, ЦСКА выиграет»

10 Июня 2023 • 09:44 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
1 4.00 X 3.50 2 2.03
11.06 17:00

Бывший игрок ЦСКА Астемир Гордюшенко, в настоящий момент выступающий за «Родину», поделился ожиданиями от суперфинала Кубка России, в котором «армейцы» встретятся с «Краснодаром».

«Шансы в финале? Сложно сказать, потому что обе команды играют в атакующий футбол. Мне кажется, всё-таки ЦСКА выиграет, при всём уважении к «Краснодару», — цитирует Гордюшенко Sport24.

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится завтра,11 июня, в «Лужниках». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

В последний раз ЦСКА выигрывал Кубок России в 2013 году. «Краснодар» же ни разу не завоёвывал этот трофей.   

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Астемир Гордюшенко Родина Москва
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КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
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