Гордюшенко — о суперфинале Кубка России: «Мне кажется, ЦСКА выиграет»

Бывший игрок ЦСКА Астемир Гордюшенко, в настоящий момент выступающий за «Родину», поделился ожиданиями от суперфинала Кубка России, в котором «армейцы» встретятся с «Краснодаром».

«Шансы в финале? Сложно сказать, потому что обе команды играют в атакующий футбол. Мне кажется, всё-таки ЦСКА выиграет, при всём уважении к «Краснодару», — цитирует Гордюшенко Sport24.

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится завтра,11 июня, в «Лужниках». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

В последний раз ЦСКА выигрывал Кубок России в 2013 году. «Краснодар» же ни разу не завоёвывал этот трофей.