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Кубок России

Божович: Я не согласен, что ЦСКА – фаворит в матче с «Краснодаром»

08 Июня 2023 • 19:12 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
11.06 17:00

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился ожиданиями от Суперфинального матча Кубка России, в котором «Краснодар» сыграет с ЦСКА.

«Кубок – это другое соревнование. Я не согласен с тем, что ЦСКА – фаворит. В одной игре любая команда может выиграть другую. Поэтому шансы равные. Лично я буду за «Краснодар», — цитирует Божовича Metaratings.

Суперфинал Кубка России «Краснодар» - ЦСКА пройдет 11 июня на главной арене страны — «Лужники». Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.

Напомним, в минувшем сезоне РПЛ «армейцы» завоевали серебряные медали, а «быки» стали шестыми.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Миодраг Божович
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КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
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