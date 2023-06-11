Главный тренер «Краснодара» Ивич раскритиковал судейство в Суперфинале Кубка России

Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Владимир Ивич высказался о судействе в Суперфинале Кубка России, где его команда потерпела поражение от московского ЦСКА по итогам серии 11-метровых ударов.

Сербский специалист считает, что главный арбитр Владислав Бездородов ошибочно назначил пенальти в ворота Станислава Агкацева, и не понимает, почему не вмешался ВАР.

«Ко мне подходил игрок и говорил, что он не трогал соперника. Я не хочу уменьшать важность победы ЦСКА. Очень тяжело, когда такие вещи происходят в такой игре», - заявил Ивич в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что серия пенальти закончилась со счётом 6:5.