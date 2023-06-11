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Кубок России

​«Краснодар» проиграл по пенальти в обоих своих кубковых финалах

11 Июня 2023 • 19:14 Комментировать
Краснодар
1:1
ЦСКА Москва
окончен после пенальти

Завершился суперфинал Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА. Команды обменялись голами в основное время (ничья 1:1), и игра перетекла в серию пенальти. Там точнее били «армейцы» - их капитан Игорь Акинфеев отбил сразу два удара с одиннадцати метров.

«Краснодар» упустил шанс завоевать первый трофей в своей истории. Для «быков» это был второй кубковый финал, и они снова уступили в серии одиннадцатиметровых. В 2014 году краснодарцы в битве за Кубок России уступили «Ростову» по пенальти после ничьей 0:0.

Отметим, что суперфинал Кубка России проходил в «Лужниках».

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар
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Окончен после пенальти
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