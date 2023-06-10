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Камоцци считает, что у «Краснодара» отличные шансы обыграть ЦСКА

10 Июня 2023 • 15:19 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
1 4.00 X 3.50 2 2.03
11.06 17:00

Футбольный агент Франко Камоцци высказался о предстоящем Суперфинальном матче Кубка России, в котором «Краснодар» сыграет с ЦСКА.

«Я думаю, что в завтрашнем матче у «Краснодара» отличные шансы на победу. Буду поддерживать эту команду», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Суперфинал Кубка России «Краснодар» - ЦСКА состоится завтра, 11 июня. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 17:00 по московскому времени. За всеми событиями встречи можно будет следить в текстовой трансляции по данной ссылке.

Напомним, действующим обладателем трофея является «Спартак», который в прошлом году одолел в финале «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Франко Камоцци
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КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
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11.06.23 в 17:00
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