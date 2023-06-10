Камоцци считает, что у «Краснодара» отличные шансы обыграть ЦСКА

Футбольный агент Франко Камоцци высказался о предстоящем Суперфинальном матче Кубка России, в котором «Краснодар» сыграет с ЦСКА.

«Я думаю, что в завтрашнем матче у «Краснодара» отличные шансы на победу. Буду поддерживать эту команду», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Суперфинал Кубка России «Краснодар» - ЦСКА состоится завтра, 11 июня. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 17:00 по московскому времени. За всеми событиями встречи можно будет следить в текстовой трансляции по данной ссылке.

Напомним, действующим обладателем трофея является «Спартак», который в прошлом году одолел в финале «Динамо».