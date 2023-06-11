Ивич объяснил, почему не заменил Агкацева на Сафонова перед серией пенальти Суперфинала Кубка России

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал, почему принял решение не заменять голкипера Агкацева на Сафонова перед серией пенальти Суперфинала Кубка России.

Сербский специалист отметил, что у него не было такого желания, так как Агкацев хорошо проявил себя за 90 минут, и был определённый риск производить замену.

«Кто знает, что было бы, если бы я выставил Сафонова? Агкацев был сфокусирован, хорошо отработал, поэтому я решил его оставить», - заявил Ивич в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что столичный клуб одержал победу по итогам серии 11-метровых ударов и завоевал восьмой титул национального Кубка.