Корнеев: «Федотов нашёл свою систему и не отступает от неё»

Бывший игрок «Барселоны» Игорь Корнеев в преддверии суперфинала Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА поделился мнением о главном тренере «армейцев» Владимире Федотове.

«Он знает, чего хочет. Его идеи понимают футболисты. Все команды Федотова организованы. Он нашёл свою систему и не отступает от неё», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

Напомним, Федотов возглавил ЦСКА прошлым летом. Под его руководством «красно-синие» заняли второе место в турнирной таблице по итогам прошедшего розыгрыша чемпионата России и дошли до суперфинала Кубка страны, который состоится завтра, 11 июня. Начало — в 17:00 по московскому времени.