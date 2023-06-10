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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Корнеев: «Федотов нашёл свою систему и не отступает от неё»

10 Июня 2023 • 09:30 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
1 4.00 X 3.50 2 2.03
11.06 17:00

Бывший игрок «Барселоны» Игорь Корнеев в преддверии суперфинала Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА поделился мнением о главном тренере «армейцев» Владимире Федотове.

«Он знает, чего хочет. Его идеи понимают футболисты. Все команды Федотова организованы. Он нашёл свою систему и не отступает от неё», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

Напомним, Федотов возглавил ЦСКА прошлым летом. Под его руководством «красно-синие» заняли второе место в турнирной таблице по итогам прошедшего розыгрыша чемпионата России и дошли до суперфинала Кубка страны, который состоится завтра, 11 июня. Начало — в 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Корнеев Владимир Федотов
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КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
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