Экс-голкипер «Краснодара» Синицын планирует завершить карьеру

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын, кажется, завершает свою профессиональную карьеру в возрасте 34-х лет. У него нет оптимизма в том, что ему удастся найти новый клуб.

«Сейчас везде идёт ставка на молодых, а у меня уже долгое время нет практики. Это близко к завершению карьеры, не стоит питать какие‑то надежды», - цитирует опытного вратаря Metaratings.

Напомним, что Синицын выступал в составе «Краснодара» на протяжении восьми лет – с 2012 по 2020 год. Однако, основным стражем ворот «быков» он был не весь период карьеры в клубе.

После ухода из «Краснодара» россиянин защищал цвета «Пари НН» и махачкалинского «Динамо», однако играл в этих командах очень редко.