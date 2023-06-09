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Экс-голкипер «Краснодара» Синицын планирует завершить карьеру

09 Июня 2023 • 22:18 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
1 4.00 X 3.50 2 2.03
11.06 17:00

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын, кажется, завершает свою профессиональную карьеру в возрасте 34-х лет. У него нет оптимизма в том, что ему удастся найти новый клуб.

«Сейчас везде идёт ставка на молодых, а у меня уже долгое время нет практики. Это близко к завершению карьеры, не стоит питать какие‑то надежды», - цитирует опытного вратаря Metaratings.

Напомним, что Синицын выступал в составе «Краснодара» на протяжении восьми лет – с 2012 по 2020 год. Однако, основным стражем ворот «быков» он был не весь период карьеры в клубе.

После ухода из «Краснодара» россиянин защищал цвета «Пари НН» и махачкалинского «Динамо», однако играл в этих командах очень редко.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Андрей Синицын
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КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
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