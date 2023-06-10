Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

​В РФС ожидают 55 тысяч зрителей на суперфинале Кубка России

10 Июня 2023 • 16:35 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
1 4.00 X 3.50 2 2.03
Через 23 ч. 20 мин.

В воскресенье вечером в «Лужниках» пройдёт суперфинал Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА. Комментарий по поводу ожидаемой посещаемости матча дала Эрика Сурикова, которая занимает пост заместителя генерального секретаря РФС.

«Завтра посещаемость матча составит 55 тысяч зрителей. На данный момент реализовано около 50 тысяч билетов», - высказалась Сурикова, чьи слова приводит ТАСС.

Матч за кубок России стартует 11 июня в 17:00 по московскому времени. ЦСКА может выиграть этот трофей восьмой раз, а «Краснодар» - впервые.

Добавим, что ещё сутки статус действующего обладателя кубка России будет носить «Спартак».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Лужники Краснодар Кубок России РФС Эрика Сурикова
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.06.23 в 17:00
Краснодар Краснодар
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.90 3.75 2.02
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Июня
17:06 · Кубок России
Ивич — об игре Сафонова: «Ошибки — часть игры»
16:57 · Кубок России
​Сенников: «Краснодар» уже заслужил чего-то добиться своей историей»
16:45 · Кубок России
Булыкин выделил фаворита в Суперфинале Кубка России
16:35 · Кубок России
​В РФС ожидают 55 тысяч зрителей на суперфинале Кубка России
16:20 · Кубок России
​Федотов высказался о возможной серии пенальти в суперфинале
16:12 · Кубок России
​У Федотова спросили, как сдержать Кордобу
16:06 · Кубок России
Сперцян поделился ожиданиями от суперфинала Кубка России
15:59 · Кубок России
Смородская: «Желаю ЦСКА победы в Кубке России»
15:52 · Кубок России
Каряка выбрал фаворита в суперфинале «Краснодар» - ЦСКА
15:34 · Кубок России
Акинфеев: «Это долгожданный Суперфинал, мы оставим все силы на поле»
15:26 · Кубок России
Мостовой: ЦСКА — фаворит в матче с «Краснодаром»
15:20 · Кубок России
Владислав Яковлев: «Надеюсь, что ЦСКА заберёт Кубок в это воскресенье»
15:19 · Кубок России
Камоцци считает, что у «Краснодара» отличные шансы обыграть ЦСКА
13:37 · Кубок России
Стало известно, сколько билетов продано на суперфинал Кубка России
13:24 · Кубок России
Канчельскис дал прогноз на суперфинал Кубка России
Все новости