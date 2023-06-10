​В РФС ожидают 55 тысяч зрителей на суперфинале Кубка России

В воскресенье вечером в «Лужниках» пройдёт суперфинал Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА. Комментарий по поводу ожидаемой посещаемости матча дала Эрика Сурикова, которая занимает пост заместителя генерального секретаря РФС.

«Завтра посещаемость матча составит 55 тысяч зрителей. На данный момент реализовано около 50 тысяч билетов», - высказалась Сурикова, чьи слова приводит ТАСС.

Матч за кубок России стартует 11 июня в 17:00 по московскому времени. ЦСКА может выиграть этот трофей восьмой раз, а «Краснодар» - впервые.

Добавим, что ещё сутки статус действующего обладателя кубка России будет носить «Спартак».