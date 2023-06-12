Медина: «Я остаюсь на следующий сезон в ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина высказался о своём будущем.

Напомним, действующий контракт Медины с московским клубом рассчитан до лета 2025 года. Цвета «армейцев» 26-летний парагваец защищает с января 2022 года.

«Я счастлив в ЦСКА. Думаю, я остаюсь на следующий сезон здесь!» — цитирует Медину «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Медина провёл за ЦСКА 33 матча, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач. Отметим, что ЦСКА занял второе место в турнирной таблице РПЛ, а также выиграл Кубок России, обыграв в суперфинале турнира «Краснодар» (1:1, 6:5 — пен). Эта победа стал для «армейцев» первой за последние 10 лет.