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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Медина: «Я остаюсь на следующий сезон в ЦСКА»

12 Июня 2023 • 14:03 Комментировать
Краснодар
1:1
ЦСКА Москва
окончен после пенальти

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина высказался о своём будущем.

Напомним, действующий контракт Медины с московским клубом рассчитан до лета 2025 года. Цвета «армейцев» 26-летний парагваец защищает с января 2022 года.

«Я счастлив в ЦСКА. Думаю, я остаюсь на следующий сезон здесь!» — цитирует Медину «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Медина провёл за ЦСКА 33 матча, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач. Отметим, что ЦСКА занял второе место в турнирной таблице РПЛ, а также выиграл Кубок России, обыграв в суперфинале турнира «Краснодар» (1:1, 6:5 — пен). Эта победа стал для «армейцев» первой за последние 10 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Хесус Медина
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