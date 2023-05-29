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На Суперфинал Кубка России продано 11 тысяч билетов

29 Мая 2023 • 22:48 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Краснодар
11.06 19:00

До Суперфинала Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА, который пройдет в столичных «Лужниках», осталось 12 дней.

По информации «РБ Спорт», на игру реализовано уже 11 тыс. билетов. Максимальная вместимость арены на матч, на который никак не попасть без Fan ID (паспорта болельщика), составит 55 тыс. Причем, максимальная вместимость «Лужников», самой большой арены России – 80 тыс.

Отметим, что на все предыдущие игры Кубка России на всех стадиях и в обеих сетках оформление Fan ID не требовалось.

А мы напомним, что ровно год назад, 29 мая 2022 года московскому «Спартаку» удалось стать действующим обладателем этого престижного трофея. 

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Евро-Футбол.Ру,
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ЦСКА МОСКВА КРАСНОДАР
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