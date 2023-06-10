Масалитин назвал плюсы и минусы ЦСКА и «Краснодара»

Ветеран столичного ЦСКА Валерий Масалитин оценил плюсы и минусы двух завтрашних участников Суперфинала Кубка России. В главном матче престижного трофея, напомним, сойдутся «Краснодар» и московский ЦСКА.

«У «Краснодара» хорошая средняя линия с активными крайними вингерами. Их в одиночку против защитников оставлять не стоит, плюс ещё хорошо на стандартах действует Сперцян», - рассказал эксперт «Газете.Ру».

Что касается ЦСКА, то у армейцев Масалитин выделил группу футболистов атаки, которые смогут грамотно прессинговать защитников.

«Если они будут правильно прессинговать, чтобы соперники не начинали атаку, добьются положительного результата», - отметил Масалитин.

Напомним, что Суперфинал текущего розыгрыша Кубка России пройдёт 11 июня на газоне столичных «Лужников».

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