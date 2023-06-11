Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Денис Попов: «ЦСКА – легенда, Акинфеев – машина, впереди новые трофеи» эксклюзив

11 Июня 2023 • 20:29 Комментировать
Краснодар
1:1
ЦСКА Москва
окончен после пенальти

Бывший нападающий московского ЦСКА, нынешний тренер-ассистент владикавказской «Алании» Денис Попов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил победу московского ЦСКА в суперфинале Кубка России над «Краснодаром» (1:1, по пенальти 6:5).

- ЦСКА – легенда, Акинфеев – машина, впереди новые трофеи. Но и «Краснодар» тоже молодцы, что вышли в финал. Я думаю, психология сыграла решающую роль. Та уверенность, которая есть у ЦСКА, дух победителей. Это приходит с годами, как и опыт. Поэтому здесь «Краснодару» не надо расстраиваться, они на правильном пути, и у них ещё всё впереди. Просто в таких матчах в большинстве случаев побеждает опыт.

Это видно даже по тому, как складывались послематчевые пенальти. У «Краснодара» вначале было преимущество, но, опять же, психология и опыт вышли на первый план. Дальше ЦСКА в лице Акинфеева уверенно и сосредоточенно довёл дело до конца. А «Краснодар» запаниковал, когда почувствовал, что трофей у него уже почти в руках. Я же говорю: всё приходит со временем и с опытом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Игорь Акинфеев Кубок России Денис Попов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен после пенальти
Краснодар Краснодар
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
1
1
3.90 3.75 2.02
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Июня
20:53 · Кубок России
Зайнутдинов: «Эмоций уже просто нет, голос сел»
20:36 · Россия. Премьер-лига
Алексей Ионов: Я покидаю «Краснодар»
20:29 · Кубок России
Сергей Жуков: «Исход Суперфинала решил один человек»
20:27 · Кубок России
Главный тренер «Краснодара» Ивич раскритиковал судейство в Суперфинале Кубка России
20:24 · Кубок России
Масалитин рассказал, почему ЦСКА удалось обыграть «Краснодар»
20:18 · Кубок России
Гинер высказался о победе ЦСКА в Суперфинале Кубка России
20:14 · Кубок России
Акинфеев рассказал о визите фанатов ЦСКА на базу перед Суперфиналом Кубка России
20:09 · Кубок России
Ивич объяснил, почему не заменил Агкацева на Сафонова перед серией пенальти Суперфинала Кубка России
20:06 · Кубок России
​Суперфинал Кубка России лучше финала Лиги чемпионов – генсек РФС 1
19:54 · Кубок России
Голкипер «Краснодара» Агкацев: «Чувствуем полное опустошение»
19:53 · Кубок России
Акинфеев - о победе в Суперфинале Кубка России: «Сегодня Москва красно-синяя»
19:47 · Россия. Премьер-лига
Чалов взял первый трофей с ЦСКА в турнире, состоящем из нескольких матчей
19:42 · Кубок России
Колосков - о Суперфинале Кубка России: Более скучного финала в своей жизни не видел
19:39 · Кубок России
Кордоба стал лучшим бомбардиром Кубка России, Писарский - второй
19:37 · Кубок России
​Игрок «Краснодара» Алонсо отдал свою медаль ребёнку видео
Все новости