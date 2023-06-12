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Кубок России

Хусаинов — о Суперфинале Кубка России: «У Безбородова хватило мужества назначить пенальти» эксклюзив

12 Июня 2023 • 21:53 Комментировать
Краснодар
1:1
ЦСКА Москва
окончен после пенальти

Заслуженный российский арбитр Сергей Хусаинов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил решение Владислава Безбородова назначить пенальти в ворота «Краснодара» в первом тайме в Суперфинале Кубка России с ЦСКА.

«Игрок «Краснодара» сделал детский фол. За что этот футболист деньги получает? Чтобы так вредить своей команде? Был фол - значит надо назначать пенальти. Конкретно в этом эпизоде у Безбородова хватило мужества назначить пенальти.

Почему во втором тайме вскипела скамейка запасных «Краснодара»? Это даёт повод для обсуждения. Вопрос в следующем: почему Безбородов был непоследователен и не свистел некоторые нарушения игроков ЦСКА в центре поля? Ивич и футболисты вскипели, их можно понять. Хорошо, что обошлось без драки, а исход встречи решил пенальти», - сказал Хусаинов.

Напомним, в Суперфинале Кубка России победу одержал ЦСКА. В послематчевой серии пенальти «армейцы» оказались сильнее «быков» (1:1, 6:5 — по пенальти).

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Владислав Безбородов Сергей Хусаинов
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