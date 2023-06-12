Заслуженный российский арбитр Сергей Хусаинов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил решение Владислава Безбородова назначить пенальти в ворота «Краснодара» в первом тайме в Суперфинале Кубка России с ЦСКА.

«Игрок «Краснодара» сделал детский фол. За что этот футболист деньги получает? Чтобы так вредить своей команде? Был фол - значит надо назначать пенальти. Конкретно в этом эпизоде у Безбородова хватило мужества назначить пенальти.

Почему во втором тайме вскипела скамейка запасных «Краснодара»? Это даёт повод для обсуждения. Вопрос в следующем: почему Безбородов был непоследователен и не свистел некоторые нарушения игроков ЦСКА в центре поля? Ивич и футболисты вскипели, их можно понять. Хорошо, что обошлось без драки, а исход встречи решил пенальти», - сказал Хусаинов.

Напомним, в Суперфинале Кубка России победу одержал ЦСКА. В послематчевой серии пенальти «армейцы» оказались сильнее «быков» (1:1, 6:5 — по пенальти).