Раскрыта сумма призовых, которую ЦСКА получил за победу в Кубке России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, сколько заработал ЦСКА за победу в Суперфинале Кубка России. Напомним, в решающем поединке «армейцы» одолели «Краснодар» в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов.

«Победитель Кубка получил порядка 300 миллионов. Финалист, «Краснодар», и «Урал» — приблизительно по 150 миллионов. Суммарно мы распределяли 1 миллиард 600 миллионов», — рассказал Митрофанов порталу «РБ Спорт».

Напомним, новый сезон в России стартует 15 июля матчем между «Зенитом» и ЦСКА, которые разыграют Суперкубок страны. Поединок за трофей состоится в Казани.