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Кубок России

Раскрыта сумма призовых, которую ЦСКА получил за победу в Кубке России

23 Июня 2023 • 15:17 Комментировать
Краснодар
1:1
ЦСКА Москва
окончен после пенальти

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, сколько заработал ЦСКА за победу в Суперфинале Кубка России. Напомним, в решающем поединке «армейцы» одолели «Краснодар» в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов.

«Победитель Кубка получил порядка 300 миллионов. Финалист, «Краснодар», и «Урал» — приблизительно по 150 миллионов. Суммарно мы распределяли 1 миллиард 600 миллионов», — рассказал Митрофанов порталу «РБ Спорт».

Напомним, новый сезон в России стартует 15 июля матчем между «Зенитом» и ЦСКА, которые разыграют Суперкубок страны. Поединок за трофей состоится в Казани.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Урал Максим Митрофанов
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