Владислав Яковлев: «Надеюсь, что ЦСКА заберёт Кубок в это воскресенье»

Воспитанник ЦСКА Владислав Яковлев, выступающий за «Пари НН», оценил шансы «армейцев» в суперфинале Кубка России против «Краснодара».

«Надеюсь, что ЦСКА заберёт Кубок в это воскресенье. Жду ли медаль? Не, я не за это. Просто хочу, чтобы родной клуб выиграл. Финал Кубка — это не чемпионат. Кому будет больше надо, тот и выиграет», — заявил экс-футболист столичного клуба в интервью «Чемпионату». По мнению Владислава, в подобных матчах на первый план выходят бойцовские качества футболистов и их настрой.

Напомним, что решающий матч нынешнего сезона Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром» пройдёт на стадионе «Лужники» завтра, 11 июня. Стартовый свисток назначен на 17:00 по московскому времени.