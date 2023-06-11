Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу победы ЦСКА в Суперфинале Кубка России.

- Как вам игра?

- Хороший матч. Все говорили, что ЦСКА - фаворит, но это финал, и в ходе игры были свои моменты. По ходу матча, конечно, у москвичей было больше шансов забить.

- То есть «армейцы» больше наиграли на победу?

- Да. Но они не забили, хотя выглядели лучше, контролировали мяч и создали больше моментов. А «Краснодар» ожил только во втором тайме.

- Почему в первом тайме краснодарцы выглядели бледновато и не так уверенно?

- Это обычное волнение. Для футболистов это естественно. Именно это и приводило к ошибкам. Вроде бы простая верховая передача ЦСКА, сброс мяча, и это момент у Чалова. Минут пять прошло – еще один момент. Это проблема. Потому что простые забросы создавали остроту у ворот «Краснодара». Но в целом, южане смотрелись очень неплохо. Конечно, им обидно проигрывать такие матчи.

- По пенальти в ворота «Краснодара» есть вопросы? У Ивича они были.

- Это был чистый фол. Когда показали повтор – там было движение. Рамирес ошибся. Ну куда ставить ногу, если соперник в штрафной? Надо было просто пропустить его. Зачем там фолить? А получилось, что Кучаев почувствовал удар и сразу нырнул. Это в любом случае пенальти.

- Как оцените гол Кордобы?

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- У них связка с Рамиресом. Получается, что фланговый игрок подал, и Кордоба выиграл позицию. Он хорошо попал, это, скорее стечение обстоятельств. Но это наигранный элемент.

- Как вам игра Чалова? Большего ожидали от него? В конце матча еще был момент, когда ему, возможно, стоило давать желтую карточку.

- Не думаю, что Чалову надо было давать предупреждение в том моменте. Шла борьба, и арбитр дал играть. Ну а то, что форвард не забил, в финале часто так бывает, потому что ответственность очень большая. Понятно, что футболисты, выступающие в суперклубах, реализовывают такие моменты, но в целом, Чалов хорошо провел матч, сражался и создавал моменты.

- Как оцените серию пенальти?

- Был шанс у «Краснодара», когда «армейцы» не забили. Но сказался опыт. Взять Акинфеева. Как ни крути, но уверенность и спокойствие приходит с годами. Этим он и влияет. Игорь доказал, что его не зря выбрали лучшим голкипером прошедшего сезона РПЛ. А «Краснодару» обидно. Всегда болезненно проигрывать такие финалы.

- «Краснодар» не ошибся, доверив серию пенальти Агкацеву, а не Сафонову?

- Ивич сказал, что он тренер, и ему решать. Сафонов допускал ошибки в последних матчах. У него были проблемы. А Агкацев здорово сыграл в матче. Молодой парень, но выглядел достаточно уверенно. Он много спасал.

- В конце матча Агкацев получил удар по голове. Это не сказалось на его игре в серии пенальти, ведь могло быть легкое сотрясение?

- Не думаю. Это не повлияло. Если бы он чувствовал дискомфорт, то его заменили бы.

Елена Григорьевская