Голкипер «Краснодара» Агкацев: «Чувствуем полное опустошение»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев прокомментировал поражение своей команды в серии пенальти в Суперфинале Кубка России от ЦСКА (5:6).

«Полное опустошение, никаких эмоций нет. Очень обидно, все было рядом. Победа была к нам очень близка, но серия пенальти — это лотерея, так просто случается», - поделился молодой голкипер в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что после сегодняшней игры «Краснодар» по-прежнему остался клубом, так и не сумевшим ни разу в своей истории завоевать какой-либо трофей. Основан «Краснодар», напомним, в 2008 году, в Премьер-лиге «быки» выступают с 2011 года.