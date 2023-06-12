ЦСКА выиграл Кубок России, обыграв в суперфинале «Краснодар» по пенальти после ничьей 1:1. На канале турнира в YouTube было опубликовано увлекательное видео. Оно позволяет болельщикам увидеть церемонию награждения от первого лица (камеру носил полузащитник Кирилл Глебов).

Ролик даёт возможность увидеть много интересных моментов, в частности момент поднятия кубка России.

Напомним, что ЦСКА выиграл Кубок России восьмой раз в истории и впервые с 2013 года. Если же говорить о чемпионате, то команда Владимира Федотова заняла второе место.

Ближайший матч ЦСКА проведёт 15 июля – против «Зенита» в Суперкубке.