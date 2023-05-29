Масалитин: ЦСКА будет тяжело в Суперфинале Кубка России с «Краснодаром»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о предстоящем Суперфинальном матче Кубка России между «армейцами» и «Краснодаром». Напомним, 27 мая команды провели очную встречу в рамках 29-го тура РПЛ, которая завершилась со счетом 0:0.

«В Суперфинале будет тяжело, но, может быть, и ЦСКА предстанет другим. В Краснодаре вся команда была заторможенной. Это настораживает. Остался вопрос: не впала ли команда в «яму»? Не было движения», — приводит слова МасалитинаBobsoccer.

Матч ЦСКА – «Краснодар» состоится 11 июня. Начало поединка запланировано на 19:00 по московскому времени.