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Защитник «Краснодара» Кайо пропустит Суперфинал Кубка России с ЦСКА

29 Мая 2023 • 11:31 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Краснодар
11.06 19:00

Защитник «Краснодара» Кайо не примет участия в Суперфинале Кубка России против ЦСКА из-за повреждения.

По информации «РБ Спорт», у бразильского футболиста травма приводящей мышцы. Сообщается, что тренерский штаб «быков» не хочет рисковать здоровьем Кайо, поэтому защитник пропустит Суперфинал Кубка России, который пройдёт 11 июня в «Лужниках». Матч ЦСКА — «Краснодар» начнётся в 19:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Кайо провёл за «Краснодар» 28 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.  

В нынешнем сезоне «Краснодар» и ЦСКА встречались между собой четыре раза — дважды победу праздновали «армейцы», один раз выиграл «Краснодар» и ещё одна встреча завершилась вничью.

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ЦСКА МОСКВА КРАСНОДАР
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