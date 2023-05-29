Защитник «Краснодара» Кайо пропустит Суперфинал Кубка России с ЦСКА

Защитник «Краснодара» Кайо не примет участия в Суперфинале Кубка России против ЦСКА из-за повреждения.

По информации «РБ Спорт», у бразильского футболиста травма приводящей мышцы. Сообщается, что тренерский штаб «быков» не хочет рисковать здоровьем Кайо, поэтому защитник пропустит Суперфинал Кубка России, который пройдёт 11 июня в «Лужниках». Матч ЦСКА — «Краснодар» начнётся в 19:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Кайо провёл за «Краснодар» 28 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

В нынешнем сезоне «Краснодар» и ЦСКА встречались между собой четыре раза — дважды победу праздновали «армейцы», один раз выиграл «Краснодар» и ещё одна встреча завершилась вничью.