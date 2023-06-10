«Марсель» включился в борьбу за Сперцяна

«Марсель» проявляет интерес к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну, сообщает журналист Храч Хачатрян.

Ранее сообщалось, что ещё одним претендентом на 23-летнего футболиста является нидерландский «Аякс», который уже сделал официальное предложение «Краснодару» о покупке Сперцяна.

Действующий контракт полузащитника с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает армянского футболиста в 9 миллионов евро.

В прошедшем розыгрыше чемпионата России Сперцян провёл 28 матчей, забил 10 голов и отдал 12 результативных передач. Напомним, что завтра, 11 июня, «быки» встретятся с ЦСКА в суперфинале Кубка России. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.