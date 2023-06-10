Гладилин объяснил, почему у ЦСКА больше шансов взять Кубок России

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин считает, что столичный ЦСКА – наиболее явный претендент на то, чтобы победить в Суперфинале Кубка России. Главный матч турнира запланирован на 11 июня.

«ЦСКА – на данный момент более опытная и наигранная команда, у футболистов которой больше опыта выступлений в кубковых матчах», - цитирует Гладилина «Газета.Ру».

Эксперт добавил, что и «Краснодар» списывать со счёта он бы не стал, поэтому предположил, что игра будет, в основном, равной.

Напомним, что соперником «армейцев» выступит «Краснодар» Владимира Ивича. Этот южный клуб ещё ни разу в своей истории не завоёвывал какой-либо трофей.