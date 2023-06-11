ЦСКА огласил состав на суперфинал Кубка России

В воскресенье вечером внимание всей футбольной России будет сосредоточено на суперфинале Кубка России. В нём трофей разыграют ЦСКА и «Краснодар». Рулевой московской команды Владимир Федотов принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Роша, Мойзес, Медина, Зделар, Кучаев, Обляков, Зайнутдинов, Чалов.

Стартовый свисток футболисты и зрители в «Лужниках» услышат в 17:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию матча на портале LiveResult.

Отметим, что ЦСКА может выиграть Кубок России восьмой раз в истории.