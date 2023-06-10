Мостовой: ЦСКА — фаворит в матче с «Краснодаром»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о предстоящем Суперфинале Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА.

«Думаю, что шансы 55 на 45. Больше фаворит, конечно, ЦСКА. Они будут играть дома. Плюс у «армейской» команды все находятся в полном порядке», — цитирует Мостового Betonmobile.

Матч «Краснодар» - ЦСКА в рамках Суперфинала Кубка России состоится завтра, 11 июня. Начало игры запланировано на 17:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию, которая пройдет на портале LiveResult.

Напомним, в сезоне-2021/22 победителем Кубка России стал «Спартак».