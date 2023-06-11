​Суперфинал Кубка России собрал 53 тысячи зрителей

В воскресенье вечером в суперфинале Кубка России за трофей сражаются «Краснодар» и ЦСКА. На игру можно было попасть только при оформлении карты болельщика (Fan ID). Несмотря на этот факт, на трибунах «Лужников» собралось 53 425 зрителей. Это солидный показатель в нынешних реалиях.

Отметим, что «Лужники» - главный стадион страны – способен принять почти 77 тысяч болельщиков.

Следить за битвой между «Краснодаром» и ЦСКА можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult. «Краснодар» имеет возможность выиграть трофей впервые в своей истории.