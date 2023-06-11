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Кубок России

Ловчев рассказал, что ему не нравится в регламенте Кубка России

11 Июня 2023 • 14:00 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
1 4.00 X 3.50 2 2.03
Через 1 ч. 28 мин.

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев в преддверии суперфинала Кубка России поделился мнением о нынешнем формате турнира.

Ловчев назвал текущий формат экспериментальным, отметив, что введение группового этапа продиктовано целью предоставить командам РПЛ больше игровой практики ввиду отсутствия международных турниров. При этом Ловчев подчеркнул, что ему не нравится отсутствие напряжения в некоторых матчах, так как нынешний регламент допускает возможность продолжения борьбы за главный трофей даже при условии поражения какой-либо из команд по ходу плей-офф.

«Даже у комментаторов и экспертов вызывал путаницу этот слишком мудрёный регламент, который позволял при поражении переходить в другую часть сетки и продолжать выступление в Кубке. Наверное, на будущее нужно таким образом выстроить структуру этого турнира, чтобы проигравший всё же из него вылетал», — цитирует Ловчева «Плеймейкер».

Напомним, суперфинал Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА состоится сегодня, 11 июня, в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Кубок России Евгений Ловчев
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КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
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