РФС рассказал, сколько билетов реализовано на Суперфинал Кубка России

В Российском футбольном союзе ответили на вопрос о количестве проданных билетов на Суперфинал Кубка России.

«По состоянию на вечер 1 июня на Суперфинал Кубка России реализовано около 20 тысяч билетов», — заявили в службе коммуникаций РФС изданию РИА Новости.

Напомним, Суперфинал Кубка России состоится 11 июня на стадионе «Лужники». В сезоне-2022/23 трофей между собой разыграют ЦСКА и «Краснодар». Начало поединка запланировано на 17:00 по московскому времени.

Добавим, максимальная вместимость «Лужников» составляет более 80 тысяч человек. Прошлый розыгрыш трофея проходил также на главной арене страны. Действующим обладателем Кубка Росси является «Спартак».