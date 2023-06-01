Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

РФС рассказал, сколько билетов реализовано на Суперфинал Кубка России

01 Июня 2023 • 20:20 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Краснодар
11.06 17:00

В Российском футбольном союзе ответили на вопрос о количестве проданных билетов на Суперфинал Кубка России.

«По состоянию на вечер 1 июня на Суперфинал Кубка России реализовано около 20 тысяч билетов», — заявили в службе коммуникаций РФС изданию РИА Новости.

Напомним, Суперфинал Кубка России состоится 11 июня на стадионе «Лужники». В сезоне-2022/23 трофей между собой разыграют ЦСКА и «Краснодар». Начало поединка запланировано на 17:00 по московскому времени.

Добавим, максимальная вместимость «Лужников» составляет более 80 тысяч человек. Прошлый розыгрыш трофея проходил также на главной арене страны. Действующим обладателем Кубка Росси является «Спартак».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар РФС
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА КРАСНОДАР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Июня
20:20 · Кубок России
РФС рассказал, сколько билетов реализовано на Суперфинал Кубка России
17:31 · Кубок России
Чалов не верит, что «Лужники» заполнятся на Суперфинальном матче Кубка России
17:21 · Россия. Премьер-лига
Чалов подвёл временные итоги сезона для ЦСКА
17:00 · Кубок России
Михаил Кержаков: «Кубок России — это не первичная цель «Зенита»
13:16 · Кубок России
Чалов поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России
30 Мая
18:15 · Кубок России
Баста исполнит две песни на суперфинале Кубка России
11:22 · Кубок России
Форвард «Краснодара» Кордоба будет готов к Суперфиналу Кубка России
29 Мая
22:48 · Кубок России
На Суперфинал Кубка России продано 11 тысяч билетов
19:38 · Кубок России
Год назад «Спартак» выиграл Кубок России
17:22 · Кубок России
Масалитин: ЦСКА будет тяжело в Суперфинале Кубка России с «Краснодаром»
16:12 · Кубок России
В компании, представляющей интересы защитника «Краснодара» Кайо, не исключили участие футболиста в кубковой игре с ЦСКА эксклюзив
11:31 · Кубок России
Защитник «Краснодара» Кайо пропустит Суперфинал Кубка России с ЦСКА
27 Мая
18:15 · Кубок России
Защитник «Урала» оценил новый формат Кубка России
25 Мая
14:01 · Кубок России
Началась продажа билетов на суперфинал Кубка России
24 Мая
17:27 · Россия. Премьер-лига
Тошич уверен, что ЦСКА составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство
Все новости