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Кубок России

Кавазашвили оценил шансы ЦСКА и «Краснодара» в суперфинале Кубка России

11 Июня 2023 • 12:12 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
1 4.00 X 3.50 2 2.03
Через 3 ч. 31 мин.

Экс-футболист московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался относительно финального поединка Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром».

«У ЦСКА больше шансов забрать трофей в суперфинале Кубка. Сегодня эта команда по своему уровню похожа на «Зенит». Как бы странно это ни звучало. Во всех линиях играют одинаково здорово», - приводятся слова Кавазашвили на страницах издания «Чемпионат».

Суперфинал Кубка России состоится сегодня, 11 июня, начало встречи запланировано в 17:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Анзор Кавазашвили
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КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
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