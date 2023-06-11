Кавазашвили оценил шансы ЦСКА и «Краснодара» в суперфинале Кубка России

Экс-футболист московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался относительно финального поединка Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром».

«У ЦСКА больше шансов забрать трофей в суперфинале Кубка. Сегодня эта команда по своему уровню похожа на «Зенит». Как бы странно это ни звучало. Во всех линиях играют одинаково здорово», - приводятся слова Кавазашвили на страницах издания «Чемпионат».

Суперфинал Кубка России состоится сегодня, 11 июня, начало встречи запланировано в 17:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.