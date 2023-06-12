Алонсо анонсировал свой уход из «Краснодара»

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо объявил о своём уходе из клуба этим летом.

«Я не останусь в «Краснодаре» на следующий сезон. Я покину клуб. Куда могу перейти? Пока не знаю, нужно будет учесть все факторы», — приводит слова Алонсо «РБ Спорт».

Алонсо перешёл в «Краснодар» в январе 2022 года из «Атлетико Минейро» за 8 миллионов евро. В прошедшем сезоне 30-летний защитник провёл за «быков» 19 матчей и забил один гол. Сейчас портал Transfermarkt оценивает парагвайского футболиста в 7 миллионов евро.

Напомним, вчера, 11 июня, «Краснодар» уступил в суперфинале Кубка России ЦСКА (1:1, 5:6 — пен). Алонсо провёл на поле весь матч и реализовал пенальти.