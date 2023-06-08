В «Интернасьонале» высказались о будущем Мойзеса

Глава селекционного отдела бразильского «Интернасьонала» Дейв Бандейра высказался о будущем защитника Мойзеса, который сейчас выступает за ЦСКА на правах аренды, срок действия которой истекает в конце текущего месяца.

«Мы всё ещё не получили от ЦСКА никакого подтверждения относительно выкупа Мойзеса», — цитирует Бандейру Sport24.

Напомним, Мойзес перешёл в ЦСКА в августе прошлого года. В составе «армейцев» бразилец успел провести 35 матчей, забить один гол и отдать три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего защитника в 3 миллиона евро.

Свой ближайший матч ЦСКА проведёт в воскресенье, 11 июня, против «Краснодара» в рамках Суперфинала Кубка России. Начало — в 17:00 по московскому времени.