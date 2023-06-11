Петржела сделал прогноз на суперфинал «Краснодар» - ЦСКА

Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела дал комментарий касательно предстоящего финального матча Кубка России «Краснодар» - ЦСКА.

«ЦСКА - явный фаворит. «Армейцы» сильнее, чем «Краснодар». Скорее всего, стоит ожидать яркий матч с множеством голов. ЦСКА находится в лучшей форме. Думаю, они в итоге выиграют титул», - передает слова Петржелы издание «Чемпионат».

Суперфинал Кубка России состоится сегодня, 11 июня, на московском стадионе «Лужники». Начало встречи запланировано в 17:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.