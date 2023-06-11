Виллиан Роша: «Был счастлив сыграть в «Лужниках»

Игрок обороны московского ЦСКА, бразилец Виллиан Роша поделился своими эмоциями после победы в Суперфинале Кубка России над «Краснодаром» (1:1, 6:5 по пен.).

«Когда приехал, говорил, что моей целью является стать чемпионом. Поздравляю ЦСКА с титулом. Хотелось и быть чемпионами, но мы стали вторыми и взяли Кубок. Счастлив сыграть в «Лужниках», ждём 15 июля и будем вовсеоружии», - цитирует Рошу «Матч ТВ».

Напомним, что 28-летний бразилец перебрался в ЦСКА прошлым летом. До переезда в Россию он выступал за португальский клуб «Портимоненсе».

В текущем сезоне на счету Роши 32 официальных матча за «армейцев», в которых ему удалось четыре раза забить и трижды отличиться ассистом.