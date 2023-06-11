Кордоба стал лучшим бомбардиром Кубка России, Писарский - второй

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба с семью забитыми голами стал лучшим бомбардиром розыгрыша Кубка России-2022/23. Их он забил в 14 проведённых на турнире матчах.

Вторая строчка – у бывшего форварда «Оренбурга», а ныне игрока «Крыльев Советов» Владимира Писарского. Россиянин забил шесть голов, три из них – в составе «Крыльев».

Третье место с пятью голами делят сразу три игрока. Это молодой форвард «Ростова» Егор Голенков, нападающий «Спартака» Квинси Промес, новоиспечённый обладатель Кубка России в составе ЦСКА Фёдор Чалов.

Напомним, что краснодарцам вновь не удалось завоевать первый трофей в клубной истории.