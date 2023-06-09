Газзаев высказался о суперфинале Кубка России

В воскресенье в суперфинале Кубка России лицом к лицу сойдутся «Краснодар» и ЦСКА. Экс-тренер «армейцев» Валерий Газзаев высказался насчёт предстоящего матча.

По словам Газзаева, «финал есть финал», и говорить о фаворитах этого матча смысла нет. При этом тренер отметил хороший психологический фон у ЦСКА на фоне занятого второго места в чемпионате России.

«Если брать по функциональному, техническому, тактическому действиям и индивидуальному мастерству, то, конечно, сегодня ЦСКА является фаворитом», - сказал Газзаев, чьи слова приводит ТАСС.

В то же время Газзаев указал на то, что «Краснодар» неплохо провёл вторую часть чемпионата России.

Говоря о своих ожиданиях от финальной битвы, Газзаев сказал, что ожидает увидеть игру на результат.