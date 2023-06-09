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Кубок России

Газзаев высказался о суперфинале Кубка России

09 Июня 2023 • 16:57 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
1 4.00 X 3.65 2 2.00
11.06 17:00

В воскресенье в суперфинале Кубка России лицом к лицу сойдутся «Краснодар» и ЦСКА. Экс-тренер «армейцев» Валерий Газзаев высказался насчёт предстоящего матча.

По словам Газзаева, «финал есть финал», и говорить о фаворитах этого матча смысла нет. При этом тренер отметил хороший психологический фон у ЦСКА на фоне занятого второго места в чемпионате России.

«Если брать по функциональному, техническому, тактическому действиям и индивидуальному мастерству, то, конечно, сегодня ЦСКА является фаворитом», - сказал Газзаев, чьи слова приводит ТАСС.

В то же время Газзаев указал на то, что «Краснодар» неплохо провёл вторую часть чемпионата России.

Говоря о своих ожиданиях от финальной битвы, Газзаев сказал, что ожидает увидеть игру на результат.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Валерий Газзаев
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КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
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