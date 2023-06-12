Петржела: «Акинфеев - армейская стена, всегда спасает ЦСКА»

Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал игру голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева в суперфинале Кубка России против «Краснодара».

«Акинфеев - большая легенда ЦСКА. Игорь стоял на воротах, когда я работал в «Зените». Настоящая армейская стена. Я его очень уважаю! Всегда надежно играет и спасает команду», - передает слова Петржелы издание Sport24.

В суперфинале Кубка России «армейцы» одолели «Краснодар». Игровое время встречи завершилось вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее были подопечные Владимира Федотова – 6:5.