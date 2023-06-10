Кузнецов считает, что в матче между ЦСКА и «Краснодаром» фаворита нет

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о предстоящем суперфинале Кубка России, в котором «армейцы» встретятся с «Краснодаром».

Эксперт считает, что в предстоящей встрече явного фаворита нет. Кузнецов отметил, что эта игра получится непростой для обеих команд.

«Обе команды будут играть на максимуме, с полной самоотдачей. Несмотря на то, что ЦСКА сейчас на хорошем ходу, у «Краснодара» есть шансы. Розыгрыш состоит из одного матча, и здесь все лучшие пойдут в ход», — приводит слова Кузнецова Metaratings.

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится завтра, 11 июня, в «Лужниках». Начало — в 17:00 по московскому времени.