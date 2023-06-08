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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Медина отреагировал на уход Щенникова из ЦСКА

08 Июня 2023 • 20:47 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
1 3.95 X 3.40 2 2.02
11.06 17:00

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина высказался об уходе защитника Георгия Щенникова из столичного клуба.

Парагваец отметил, что считает своего одноклубника, с которым он выступал вместе 1,5 года, большим футболистом, который показывал самые высокие результаты, выступая за «армейцев».

«Что касается его игровых качеств, то у него хорошая техника, много навыков и огромный опыт, который он приобрел за годы выступления за ЦСКА», - приводит слова Медины Metaratings.ru..

Напомним, что Щенников находится в системе клуба с 2003 года. Он попал в заявку на Суперфинал Кубка России против «Краснодара», который состоится в воскресенье, 11 июня. 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Георгий Щенников Хесус Медина
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КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
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