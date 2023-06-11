Бывший игрок ЦСКА Роман Монарёв в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от суперфинала Кубка России, в котором «армейцы» встретятся с «Краснодаром».

«Мне кажется, что ЦСКА в этой игре фаворит. Команда в оптимальном состоянии, в хорошей форме. Уверен, матч получится ярким и результативным, это исходит из стиля», — сказал Монарёв.

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится сегодня, 11 июня. Встреча пройдёт в «Лужниках» и начнётся она в 17:00 по московскому времени.

Напомним, что в последний раз ЦСКА выигрывал Кубок России в 2013 году, когда в финале одолел махачкалинский «Анжи» (1:1, 4:3 — пен). «Краснодар» же не выигрывал этот турнир ни разу.