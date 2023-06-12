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Кубок России

Дьяков: «Суперфинал Кубка России был даже интереснее финала Лиги чемпионов»

12 Июня 2023 • 17:31 Комментировать
Краснодар
1:1
ЦСКА Москва
окончен после пенальти

Бывший футболист «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков поделился эмоциями от суперфинала Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром».

«Финал – это нервы, поэтому не всегда качественный и интересный футбол. Но Суперфинал Кубка России был даже интереснее финала Лиги чемпионов. ЦСКА был фаворитом до начала матча и стал победителем по его итогу. В серии пенальти Акинфеев в очередной раз показал свой класс», – заявил игрок в интервью «Чемпионату». По его мнению, второе место чемпионата и выигрыш Кубка стали хорошим результатом прошедшей кампании для «армейцев», отметив, что подопечным Владимира Федотова было тяжело конкурировать с «Зенитом» из-за подбора состава петербургского клуба.

Напомним, что ЦСКА обыграл «Краснодар» в серии послематчевых пенальти после ничьи в основное время со счётом 1:1.
 

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Виталий Дьяков
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