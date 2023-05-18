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Кубок России

Ахметов — о Суперфинале Кубка России с ЦСКА: «Лучше сюжета и не придумаешь»

18 Мая 2023 • 11:45 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Краснодар
11.06 19:00

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов поделился мнением о Суперфинале Кубка России, в котором его команде предстоит встретиться с ЦСКА.

Напомним, что Ахметов защищал цвета «армейцев» в период с 2018 по 2022 год. Футболист признался, что предстоящая встреча с бывшей командой будет для него особенной.

«Тяжёлый путь к финалу, целый год играли и шли к этой цели. Но у нас ещё незаконченное дело, хочется победить. Для меня особенное дело? Конечно! Лучше сюжета и не придумаешь», — приводит слова Ахметова «Матч ТВ».

Матч ЦСКА — «Краснодар» состоится 11 июня в Москве. Начало — в 19:00 по московскому времени. Отметим, что «быки» ещё ни разу в своей истории не выигрывали Кубок России.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Ильзат Ахметов
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ЦСКА МОСКВА КРАСНОДАР
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