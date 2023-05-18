Ахметов — о Суперфинале Кубка России с ЦСКА: «Лучше сюжета и не придумаешь»

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов поделился мнением о Суперфинале Кубка России, в котором его команде предстоит встретиться с ЦСКА.

Напомним, что Ахметов защищал цвета «армейцев» в период с 2018 по 2022 год. Футболист признался, что предстоящая встреча с бывшей командой будет для него особенной.

«Тяжёлый путь к финалу, целый год играли и шли к этой цели. Но у нас ещё незаконченное дело, хочется победить. Для меня особенное дело? Конечно! Лучше сюжета и не придумаешь», — приводит слова Ахметова «Матч ТВ».

Матч ЦСКА — «Краснодар» состоится 11 июня в Москве. Начало — в 19:00 по московскому времени. Отметим, что «быки» ещё ни разу в своей истории не выигрывали Кубок России.