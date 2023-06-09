Федотов – о Карраскале: «Приятно, что кто-то интересуется нашими футболистами»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отреагировал на информацию об интересе зарубежных клубов к полузащитнику «красно-синих» Хорхе Карраскалю. Напомним, недавно сообщалось, что колумбийцем интересовался мадридский «Атлетико».

«Очень приятно, что кто-то интересуется нашими футболистами. Нужно только расти и развиваться», - цитирует Федотова «Спорт-Экспресс».

Отметим, что в минувшем сезоне Российской премьер-лиги спортсмен принял участие в 26 матча, в которых отметился шестью голами и двумя результативными передачами. Сейчас Хорхе вместе с остальной командой готовится к Суперфиналу Кубка России, в котором московский коллектив встретится с «Краснодаром».